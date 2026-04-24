タレントの長嶋一茂が２４日放送のテレビ朝日系「ザワつく！金曜日」（金曜・午後６時５０分）に出演。関西のテレビ番組出演の際に感動したことを明かす一幕があった。この日のトークコーナーで「去年ぐらいから関西ローカルの番組なんだけど…。これが面白くて月に１回くらい、お招きをいただいて」と話し出した一茂。「僕は関西好きですし、大阪が好きなんで、すべてが好きなんですよ、ノリがね」と続けると「それはいいん