２４日、前橋市で火事があり、住宅１棟が全焼して、焼け跡から１人の遺体が見つかりました。 ２４日８時ごろ、前橋市高井町で「建物の火災」と、近隣住民から１１９番通報がありました。 消防が駆けつけ、火は約１時間後に消し止められましたが、淺田弘さん（６９）方の木造平屋建ての住宅１棟が全焼し、焼け跡から１人の遺体が見つかりました。 警察によりますと淺田さんは１人暮らしで、火事のあと連絡が取れていないとい