県警は警察官の夏の暑さ対策として、ポロシャツタイプの新たな制服を導入することを決め２４日、報道陣にお披露目されました。 県警が来月から新たに導入するのは、ポロシャツタイプの夏用の制服です。主にポリエステル製で半袖と長袖の２種類があり、交番勤務など、制服で勤務する警察官に導入されます。 従来のワイシャツタイプの制服と比べて通気性や速乾性に優れていて、県警は夏の猛暑の中、屋外での活動が多い警察官にと