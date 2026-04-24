福山市の木材工場でトラック運転手の３０代の男性が、積んでいた木材の下敷きになり死亡する事故が起きました。 ２４日午前１０時ごろ、福山市加茂町粟根の木材工場で「トラックの荷台の木材が落ちてきて下敷きになった人がいる」と消防に通報がありました。 大型トラックで木材をこの工場へ運んできた大阪府の男性（３２）が重さ約１．２ｔの木製板の束の下敷きになり、病院へ搬送されましたが約１時間後に死亡が確認されまし