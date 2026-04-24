ロンドンに暮らす20代の白人青年がエル・デバージのような甘くクリスタルな美声でヨットロック風味の清涼感あふれる曲を歌う。2023年にリリースした1stアルバム『Welcome Home』で注目を浴び、国内外でファンを増やしたガレス・ドンキン（Gareth Donkin）は、ヒップホップが標準装備となる世代らしい感覚でジャズやソウルを捉え直してモダンに表現する若きシンガー・ソングライター／マルチ・プレイヤーだ。ベッドルーム・ポップを