石油の安定確保が急がれるなか、政府は5月1日から第2弾となる国家備蓄石油の放出をはじめます。第2弾の国家備蓄石油の放出は約20日分にあたる約580万kLを予定しています。鹿児島県の志布志基地をはじめ、全国10の基地から5月1日以降順次放出されます。こうした中、メキシコのシェインバウム大統領は23日、日本に原油100万バレルを輸出することで合意したと発表しました。大統領によりますと、日本側がメキシコの国営石油会社に要請