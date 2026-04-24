デビューアルバムが日本で一大センセーションを巻き起こしたフリコ（Friko）の2作目『Something Worth Waiting For』は、バンドの核となる魅力を微塵も失わないまま、見違えるほどタイトでパワフルに進化した理想的な次の一手だ。と同時に、不安と希望の間で揺れ動く若きバンドの心象風景をありのままに描き出した誠実な作品でもある。前作『Where weve been, Where we go from here』からの一番大きな変化は、ニコ・カペタン（Vo,