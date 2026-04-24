フー・ファイターズ（Foo Fighters）のニュー・アルバム『Your Favorite Toy』が本日4月24日にリリースされた。激しさと爽快感が同居する今作。その制作背景と聞きどころを、日本盤ライナーノーツを執筆した音楽ライター・鈴木喜之に解説してもらった。フー・ファイターズのニュー・アルバム『Your Favorite Toy』。通算12作目を数える本作は、デビュー31年目に突入した彼らのキャリアの中でも、とりわけ特別な位置付けの作品とな