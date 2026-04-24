【その他の画像・動画等を元記事で観る】原作の全世界シリーズ累計部数が1,600万部（電子含む）を超え 、2026年にTVアニメ放送開始10周年という大きな節目を迎える『Re:ゼロから始める異世界生活』 。ファン待望の「4th season」が、TOKYO MX、AT-Xほか全国21局にて絶賛放送・配信中。この度、シリーズ通して関わってきたMYTH & ROIDが、本作においてエンディングテーマを担当する。今回の楽曲「Ender Ember」は、鋭く独創的な