【その他の画像・動画等を元記事で観る】TVアニメ作品『マクロスΔ』の劇中で歌唱する戦術音楽ユニット“ワルキューレ”のエースヴォーカリスト、美雲・ギンヌメールの歌唱を担当し注目を集め、その後も数々のアニメ作品の主題歌を担当し、そして先日ソニー・ミュージックレーベルズから再デビューすることを発表したJunna。記念すべきJunnaの再デビュー作となる「GUM」がいよいよ4月24日に配信リリースされた。配信開始に先駆け、