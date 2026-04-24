【モデルプレス＝2026/04/24】女優の北川景子が4月23日、都内で行われた映画「未来」（5月8日公開）の公開直前プレミアムトークイベントに女優の黒島結菜、メガホンをとった瀬々敬久監督、原作者の湊かなえ氏とともに出席。ボブヘアスタイルを披露し、会場中の視線を集めた。【写真】2児の母・国民的女優、小顔際立つボブヘア姿◆北川景子、ボブヘアにイメチェンノースリーブのシックな装いで登場した北川。これまで肩にかかる長さ