【モデルプレス＝2026/04/24】タレントの三上悠亜が4月23日、自身のInstagramを更新。ミニワンピース姿を公開した。【写真】32歳SKE出身元セクシー女優「夏仕様」コーデでほっそり美脚◆三上悠亜、ミニワンピからスラリ美脚三上は「今季流行りのドットワンピ Aラインシルエットで作りました」「＃ゆあしふく」とつづり、自身がプロデュースするブランドのワンピース姿を投稿。ベージュに黒いドット柄のノースリーブのミニワンピー