ジャズ作曲家の挾間美帆は今年、グラミー賞の最優秀インストゥルメンタル作曲賞にノミネートされた。2020年に『Dancer in Nowhere』で最優秀ラージ・ジャズ・アンサンブル・アルバム賞にノミネートされて以来、自身2度目、6年ぶりの快挙である。着実に世界的な評価を積み上げる挾間。彼女の音楽活動における柱の一つが、デンマークの名門デンマークラジオ・ビッグバンド（以下、DRBB）の首席指揮者という役割だ。これはサド・ジョ