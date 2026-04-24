太陽で最大規模「Xクラス」の巨大太陽フレアが発生。日本各地で通信障害起こす可能性がある「デリンジャー現象」を観測 国立研究開発法人「情報通信研究機構」によりますと、日本時間の4月24日午前10時7分、太陽の表面で大規模な爆発現象「太陽フレア」が発生しました。 規模は一番大きい分類となる「Xクラス」で、この影響により日本各地で短波通信に影響を及ぼす可能性がある「デリンジャー現象」が確認されてい