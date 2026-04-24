昨年の初来日公演でも話題を集めたシカゴ拠点のシンガー・ソングライター／プロデューサー、ジア・マーガレット（Gia Margaret）が最新アルバム『Singing』をリリース。8年ぶりのボーカルアルバムが生まれるまでの過程、歌えなかった歳月から学んだこと。「言えなかったことすべてが、あまりに長く沈殿していく」──4月24日にジャジャグウォーからリリースされるニューアルバム『Singing』の冒頭を飾る「Everyone Around Me Danci