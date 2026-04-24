残酷な童話の叙事詩の上を、バンドの旋律が流麗に駆け抜ける。この矛盾しているようで調和のとれた響きこそが、PompadollSの物語が持つ特性だ。大抵の童話はハッピーエンドで幕を閉じるが、PompadollSが語ろうとするものは、甘い幻想に留まらない。すでに結末を迎えた童話の中の物語は再び呼び覚まされ、新たな息吹を吹き込まれる。そうして完成した物語は、決して美しいだけではない。自分さえも目を背けたくなるような歪んだ内面