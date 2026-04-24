秋田朝日放送 今年の夏、秋田県横手市で初めてとなる大相撲夏巡業が開かれることになり、押尾川親方がＰＲしました。 大相撲横手場所は、横手市に７月に開館するＩＲＩＳＯ（いりそ）アリーナ横手のオープニングイベントのひとつとして、８月１４日に開かれます。横手市で大相撲の夏巡業が開かれるのは初めてです。 【押尾川親方】 「巡業の醍醐味としては、本場所と違って力士たち、関取衆と非常に近い