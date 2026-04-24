秋田朝日放送 通販サイトで購入した商品の返金手数料の名目で、秋田市の６０代の男性がおよそ２７００万円をだまし取られました。 警察によりますと、秋田市の６０代の男性は３月下旬、通販サイトでおよそ５０００円のレプリカユニホームを購入しました。すると翌月男性のもとに日本人女性を名乗る人物から「注文した商品が欠品している。返金か別商品と交換する」とメールが届きました。 その後、男性が返