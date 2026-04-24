天皇皇后両陛下は、自然保護の研究などで優れた功績をあげた人らを表彰する「みどりの式典」に出席されました。両陛下は、午後4時ごろ、東京・千代田区のホテルに到着し、関係者らと笑顔で挨拶を交わされました。「みどりの式典」は自然への理解を深める目的で毎年この時期に行われる行事で、高市総理らも出席しました。式典では、▼遺伝解析を使った希少な植物の保全にかかわる研究に貢献した京都大学の井鷺裕司名誉教授と、▼植