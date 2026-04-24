「ＤｅＮＡ−巨人」（２４日、横浜スタジアム）ＤｅＮＡ・牧秀悟内野手（２８）にアクシデント発生。三回の打席で出塁したが、途中交代となった。三回２死の第２打席、三塁前へゴロを放ち一塁へ激走。内野安打となったが、一塁ベース到達前から足を引きずり顔を歪めた。ベースを駆け抜けた後、右太もも付近を押さえる仕草も。トレーナーに付き添われながらベンチに下がった。球場も騒然となる中、そのまま交代となり、代走・