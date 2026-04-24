解説席から代表ベンチへ──。３月の英国遠征（日本はスコットランド、イングランドにいずれも１−０で勝利）で解説者を務めていた中村俊輔氏が、わずか約２週間後の４月16日、日本代表コーチに就任した。スコットランド戦前日には、ハムデン・パークで森保一監督や名波浩コーチと抱擁を交わしていた中村氏。その約２週間後に“チームスタッフ”に加わることになるとは、まさに急転直下の展開だった。 就任にあたり中