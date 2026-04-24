◇セ・リーグDeNA―巨人（2026年4月24日横浜）DeNA・牧秀悟内野手が24日の巨人戦で負傷交代するアクシデントが発生した。0―0の3回2死走者なしの場面で、三塁へのゴロは内野安打になったが、一塁に向かって走っている際に何らかの故障が発生したとみられる。一塁ベースに到達した直後、苦悶の表情を浮かべながら右太もも裏を抑える仕草をみせた。すぐにベンチに退き、代走・京田が送られて途中交代となった。