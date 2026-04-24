アイドルグループ・乃木坂46のドキュメントバラエティ番組『乃木坂、逃避行。SEASON4』(毎週金曜12:00〜配信予定)の第11回が3月20日、映像配信サービス・Leminoで独占配信を開始した。『乃木坂、逃避行。SEASON4』第11回より(左から池田瑛紗、矢田萌華)○池田瑛紗と矢田萌華が冬の北海道へ『乃木坂、逃避行。』は、メンバーが2人1組になり、1泊2日の旅をする人気ドキュメントバラエティ番組。とある関係性のメンバーが、「いまどう