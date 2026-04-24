ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで金メダルを獲得した「りくりゅう」こと三浦璃来選手と木原龍一選手が、2026年4月24日にGoogle Japanが公開したYouTube動画に出演した。2人の会話に「微笑ましい」といった反響が広がっている。「無人島に一つだけ持って行けるものがあるとしたら」今回は「Google ❘ りくりゅうさん質問です」と題した動画が公開され、質問企画の中で「無人島に一つだけ持って行けるもの