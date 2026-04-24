実写映画「ヒックとドラゴン2」の撮影現場で、クルーが深刻な事故に遭っていたことが明らかになった。米バラエティによると、ロンドンのスカイ・スタジオ・エルストリーで作業していた特殊効果技術者が、工房内でノコギリを扱っていた際に負傷し、片手の複数の指を切断する重傷を負ったという。 【写真】アニメ版に声優として参加実写版でも登場する人気女優 事故は4月初めに発生したとされ、当該スタッフは「