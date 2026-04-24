天の川銀河は太陽系を含む銀河の名称であり、中心部の膨らみであるバルジを貫くように棒状構造が存在するため棒渦巻銀河に分類されています。そんな天の川銀河の「star-forming disk(星形成円盤)」の端っこを、マルタ大学などの研究チームが特定しました。The edge of the Milky Way’s star-forming disc: Evidence from a ’U-shaped’ stellar age profile | Astronomy & Astrophysics (A&A)https://www.aanda.org/arti