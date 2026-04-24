なにわ男子の大橋和也、ｔｉｍｅｌｅｓｚの寺西拓人が２４日、東京・有明で２５日に開場する新劇場「ＥＸＴＨＥＡＴＥＲＡＲＩＡＫＥ」のこけら落としとなる、ダブル主演舞台「ＡｍｂｅｒＳ―アンバース―」（２５日〜５月２４日）の囲み取材に登壇した。ＮＥＷＳの加藤シゲアキがクリエイティブプロデューサー・原作・脚本を務める同作は、永遠の若さが手に入る伝説の薬「ＡｍｂｅｒＳ」に隠された秘密を巡る物語。大橋は