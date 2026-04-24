◆第６１回フローラＳ・Ｇ２（４月２６日、東京・芝２０００メートル、２着までにオークスの優先出走権）＝４月２４日、美浦トレセンキャリア２戦目で重賞に挑戦するラベルセーヌ（牝３歳、美浦・鹿戸雄一厩舎、父キズナ）は、角馬場から向かった坂路で力強く６３秒９―１５秒７をマークした。鹿戸調教師は「いつも通りに坂路を元気よく走って順調。雰囲気はすごく良くなっている」と好仕上がりをアピールする。デビュー戦は経