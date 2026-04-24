◆第６１回フローラＳ・Ｇ２（４月２６日、東京競馬場・芝２０００メートル、２着までにオークスの優先出走権）＝４月２４日、美浦トレセンきさらぎ賞３着から臨むラフターラインズ（牝３歳、美浦・小笠倫弘厩舎、父アルアイン）は、角馬場からＷコースでキャンター。「大きな反動はなく、カイバも食べて問題ない」と小笠調教師が話すように追い切り後も順調に過ごしている。牡馬相手の前走は伸び上がるようなスタートで出遅れ