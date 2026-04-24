お笑いコンビ「アインシュタイン」河井ゆずるが２２日放送のＡＢＣテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜・午後１１時２０分）に“貧乏芸人”として出演し、幼少期を語った。幼少期は、心斎橋にある雑居ビルの屋上のプレハブ小屋に住んでいたという河井。２つのプレハブがあり、ひとつは掃除用具をどかして住んでいたといい、もうひとつは半分以上が機械室だったと説明した。「お風呂も外なので、一回母親が『一番風呂入っ