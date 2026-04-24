◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―ヤクルト（２４日・バンテリンドーム）中日のジェイソン・ボスラー内野手が「５番・一塁」で先発出場し、先制アーチを放った。２回１死。ヤクルト・松本健のフォークを振り抜いて、右翼テラス席にアーチをかけた。今季５４打席目で飛び出した待望の１号で、２勝目を狙う先発・柳を援護した。「打ったボールはフォークだと思う。去年だったらアウトになっている打球かも。ホームランになってくれて