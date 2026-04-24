２３日、黒竜江省肇東市で撮影したこと座流星群。（肇東＝新華社配信／劉大鵬）【新華社ハルビン4月24日】中国で23日未明、明るい星が多く、火球の出現頻度も高い「こと座流星群」の活動がピークを迎えた。放射点はこと座とヘルクレス座の境界付近に位置する。活動期が毎年4月中下旬であることから「4月こと座流星群」とも呼ばれる。２３日、黒竜江省伊春市伊美区で撮影したこと座流星群。（伊春＝新華社配信／李佳星）２３日、