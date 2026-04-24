◇プロ野球パ・リーグ オリックスー日本ハム(24日、京セラドーム)日本ハムは首位オリックスとの敵地3連戦をスタート。初回に先制に成功し、3回までこのリードを守っています。対するオリックスの先発は、ここまで3戦全勝で防御率0.41と好調を見せるエスピノーザ投手。その立ち上がりを日本ハム打線がとらえます。2アウトまで追い込まれるも、清宮幸太郎選手が四球で出塁。さらに4番起用となった郡司裕也選手がバッターボックスに向