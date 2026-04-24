24日午後、岐阜県の名古屋鉄道の踏切で、男の子が回送列車と接触する事故がありました。男の子は病院に運ばれたということです。警察などによりますと、午後5時過ぎ、岐阜県岐南町の名鉄名古屋本線の踏切で1歳の男の子と回送列車が接触しました。男の子は病院に運ばれましたが、けがの程度などはわかっていません。現場の踏切は岐南駅の北側で、現在、名鉄名古屋本線の新木曽川駅から名鉄岐阜駅の上下線で運転を見合わせています。