プロ野球のファーム・リーグは24日、東、中、西地区でナイターを含めて5試合が行われた。東地区の日本ハムは楽天戦（鎌ケ谷）で先発全員の13安打を放って11―2で大勝。カストロが2回の2号ソロなど2安打2打点、宮崎が2回に4号2ラン、柴田が2回に1号ソロ。ドラフト4位・半田（日大藤沢）が2安打3打点。先発・畔柳は5回2安打7奪三振無失点で1勝目。楽天先発・藤井は6回11安打6奪三振11失点（自責5）で2敗目（2勝）を喫した。ドラ