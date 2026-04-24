高市総理大臣は、総理官邸を訪れたミラノ・コルティナオリンピック・パラリンピックの選手らに感謝状を手渡しました。高市総理：自らの限界に挑み続けているみなさんの姿は日本人に感動と勇気を届けてくれた。フィギュアスケート女子シングル銀メダル・坂本花織選手：私たちはこれからもこの経験を糧に、さらに高みを目指し常に勇気を持って挑戦し続けてまいります。官邸を訪れたのはスノーボード男子ハーフパイプ金メダルの戸塚優