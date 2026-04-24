「ファーム西地区、広島１１−５ソフトバンク」（２４日、由宇球場）広島が１８安打１１得点で大勝した。前の試合でも１９得点しており、これで２戦合計３０得点となった。相手先発のベテラン右腕・東浜から７得点を挙げた。二回に相手の失策にも乗じて、渡辺と末包の適時打などで４点を先制。三回には辰見が右中間を破る２点適時打、育成のラミレスも適時二塁打を放った。この日は１軍の試合がなかったため、１軍から中村