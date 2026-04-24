カブスは今永昇太の次回登板が、26日午後1時10分（同27日午前5時10分）開始の敵地でのドジャース戦に決まった。球団が23日（同24日）に発表した。今季はここまで5試合に登板して2勝1敗、防御率2・17。中4日での登板で3勝目を目指すと同時に大谷翔平との対決も注目される。