音響機器メーカーの「ズーム」がオンライン会議システム「Zoom」のロゴは自社のロゴと似ているとして訴えた裁判で、東京地裁はアメリカの運営会社など2社に、計約1億8000万円の支払いを命じました。この裁判は、東京・千代田区に本社を置く、音響機器メーカーの「ズーム」がオンライン会議システム「Zoom」で類似したロゴを使用され、商標権を侵害されたとして、アメリカの運営会社と日本の販売代理店に対し、ロゴの使用差し止めや