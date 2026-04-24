Mリーグ機構は「ZOZOTOWN Mリーグ2025-26」セミファイナルシリーズ、4月24日の第1試合に出場する4選手を発表した。注目はなんといってもファイナルシリーズ進出を目指すリーグ3位から6位までの4チームが集った直接対決。今夜の2試合で、どのチームがどの順位にいるか、まるでわからないほどの接戦だ。【映像】3〜6位の直接対決！（中継）前日、赤坂ドリブンズがマイナス域から脱出し、4位まで2ランクアップしたことで状況は激