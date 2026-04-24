ドジャース・佐々木朗希投手の次回登板が、25日午後4時15分（日本時間26日午前8時15分）開始の本拠地でのカブス戦に決まった。球団が23日（同24日）に発表した。中5日でのマウンドで、この日まで3試合連続本塁打と好調な鈴木誠也と対戦する。佐々木はメジャー2年目の今季、先発として4試合に登板して0勝2敗、防御率6・11。17回2/3を投げて17三振を奪う一方、13四死球と制球に苦しんでいる。