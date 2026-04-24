「キックボクシング・ＯＮＥＳＡＭＵＲＡＩ１」（２９日、有明アリーナ）Ｋ−１元３階級制覇王者の武尊（３４）が２４日、現役最終戦となるロッタン（２８）＝タイ＝とのＯＮＥフライ級キックボクシング暫定世界王座決定戦に向けた大会前の公式会見に臨んだ。昨年３月には初回１分２０秒でＫＯ負けを喫した因縁の元王者との雪辱戦となるが、「自分がやってきたこと、自分の体に残された体力、筋肉一つ一つの組織、全て使い