あす25日（土）からは、最大12連休のゴールデンウイークという方もいらっしゃるようです。4月最後の週末となるこの土日は、東・北日本を中心に晴れて過ごしやすい陽気になるでしょう。【CGで見る】雨具の出番も26日(日)の降水と雲の予想シミュレーションあす25日（土）は広範囲で晴れ火の取り扱いには注意あす25日（土）は朝から晴れるところが多く、広い範囲で行楽日和になりそうです。北海道では絶好のお花見日和でしょう。空