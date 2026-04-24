『この部屋には入ってはいけない』飼い主さんとお約束しているというボーダーコリーさん。そのお部屋の前で…まさかの『80％だけ』お約束を守る姿が話題になっているのです。 まるで小さな子どものような行動をみせたその光景は記事執筆時点で25万回を超えて表示されており、2.4万件のいいねが寄せられることとなりました。 【写真：『この部屋には入ってはいけないよ』犬と約束した結果→まさかの『ずる