世界で7億5,100万人以上が利用するオーディオストリーミングサービス・Spotify（スポティファイ）は、日本最大級の都市型音楽フェスティバル「SUMMER SONIC（サマーソニック）」との共同プロデュースにより、4年連続となるコラボステージ「Spotify Stage」を実施することを決定した。今年は25周年を記念して8月14日（金）・15日（土）・16日（日）の3日間開催となるサマソニ東京にて、Spotify Stageの内容もパワーアップ。4年目を