ハスキーの兄妹が、ママにドッキリを仕掛けられた時の様子が反響を呼んでいます。話題となっている投稿は記事執筆時点で23万回再生を突破し、「お散歩優先で草」「残念すぎる(笑)」「ドッキリ大成功だね」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：『変装した母が道端にいたら、大型犬たちは気付くのか？』を検証→絶対にわかると思ったら…まさかの結末】 ハスキー兄妹にドッキリ企画 YouTube