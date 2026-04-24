アスレティック・ビルバオの新監督は、エディン・テルジッチ氏になる可能性が高いようだ。『Mundo Deportivo』や『AS』など複数のスペインメディアが報じている。ビルバオは、現指揮官のエルネスト・バルベルデ監督の今シーズン限りでの退任を先月発表。後任監督の選定に注目が集まっていた。当初、現地メディアはボーンマスのアンドニ・イラオラ監督が新指揮官の最有力候補と報じていたが、ここへ来て同クラブのジョン・ウリアル