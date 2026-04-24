マンチェスター・ユナイテッドが、ボーンマスに所属するイングランド代表MFアレックス・スコット（22）の獲得に興味を持っているようだ。マイケル・キャリック暫定監督のもとで復調したユナイテッドだが、今季のプレミアリーグ31試合で8ゴールを記録しているブラジル代表MFカゼミロが今季限りで退団することが決定済み。今夏には中盤強化が急務となっている。そうしたなか、イギリス『Manchester Evening News』によれば、ユナイテ