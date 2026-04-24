つづいて山形県金山町から春の話題です。金山町の大堰できょう、恒例行事、錦鯉の放流が行われました。 【写真を見る】情緒ある街並みと調和する風景金山町の大堰で子どもたちが錦鯉を放流！ 凛と佇む一本桜も！（山形） こどもたち「鯉を池に放す～！コイキングになるために～！」 ４０年以上前に農業用水路として作られた、金山町の大堰。情緒ある街並みと調和する風景は金山町のシンボルとなっています。 毎