被災地・能登で暮らしながら地域課題の解決や起業を目指す人たちに向けた滞在型拠点が能登空港に完成し24日内覧会が行われました。起業家のアイデアを能登の復興につなげます。山野之義知事「正にこれから夢、希望、挑戦の思いを持って能登から新たな魅力を発信していただけるそんな思いを強く期待する」能登空港の敷地内に完成したのは能登で暮らしながら起業や地域課題に挑戦する人たちのための長期滞在型施設「I DO NOTO BASE」